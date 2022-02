Comunali Palermo, Zingaretti: “Dialogo e unità per vincere la sfida”

"Non siamo stati con le mani in mano, mi sembra che si stiano affermando dei principi che sono corretti: dialogo, incontro, confronto, voglia di unità, buone candidature. Che sono poi i presupposti per arrivare a una sfida competitiva e potenzialmente vincente". Così Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, a margine di un appuntamento delle Agorà democratiche del Pd a Palermo, commentando la questione relativa alle amministrative nel capoluogo siciliano. mra/fsc/gtr