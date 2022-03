Comunali Palermo, Ferrandelli “Si gioca a primarie per la Regione”

“Siamo in campo senza ma e senza se e siamo in campo a seguito di un progetto chiaro per la città di Palermo. C’è ancora un imbarazzante balletto tra totonomine senza avere senza un progetto per Palermo. Questo è il motivo che ci ha spinto a rompere gli indugi”. Lo ha detto Fabrizio Ferrandelli, consigliere comunale di Palermo e candidato sindaco alle prossime amministrative. agd/pc/red