Comunali, Berlusconi “Non trascurare occasione democratica per futuro”

"Non trascurate questa importante occasione democratica con la quale avrete la possibilità di determinare il futuro della vostra città. Scegliere i candidati del centrodestra". Lo dice, in un videomessaggio su facebook, Silvio Berlusconi, in vista del turno di ballottaggio per le elezioni Comunali del 26 giugno. mgg/gtr