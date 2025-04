COMO (ITALPRESS) – Il Como è aritmeticamente salvo. La compagine lariana supera 1-0 il Genoa nel match del Sinigaglia, valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024/2025: decide un gol siglato nella ripresa da Gabriel Strefezza. Dopo appena quattro minuti la formazione rossoblù crea la sua prima grande occasione da rete con Kassa che, su assist di Norton-Cuffy, non sfrutta l’errore di Kempf e spedisce alto. Al 14′ arriva la risposta dei padroni di casa con Ikonè che va alla conclusione, ma una deviazione di Masini è sufficiente per sventare la minaccia. Cinque minuti più tardi Goldaniga prova a ripetere la scena di una settimana fa svettando sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma non centra lo specchio della porta. Al 28′ Vojvoda e Butez rischiano di fare la frittata, regalando un sanguinoso pallone ad Ahanor, il cui tiro viene fermato soltanto dalla base del palo. Al 33′ Thorsby va in gol, ma l’assistente segnala la posizione di fuorigioco e il punteggio resta bloccato sullo 0-0. A pochi minuti dall’intervallo il Como si rende pericoloso con Da Cunha, che prova ad infilare la sfera nell’angolino basso della porta, ma Leali è bravo a distendersi respingendo la conclusione. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 0-0. Nella ripresa sono ancora gli uomini guidati da Cesc Fabregas a dimostrarsi più intraprendenti, mettendo in affanno la retroguardia del Genoa. A lungo andare gli sforzi dei lariani vengono ripagati al 59′ dalla rete di Gabriel Strefezza che, su assist di Cutrone, scarica un missile sotto la traversa per l’1-0. La squadra rossoblù prova a scuotersi attraverso delle sostituzioni, ma i ragazzi di Fabregas si difendono in maniera ordinata e respingono le iniziative avversarie. La sfida, dunque, assume un copione completamente diverso con i rossoblù in fase di forcing per andare alla ricerca del pareggio e i biancoblu che cercano di sfruttare le ripartenze per chiudere la contesa. I padroni di casa mantengono una grande solidità difensiva ed impediscono ai rivali di costruire vere occasioni da gol, difendendo così l’1-0 fino al triplice fischio di Arena. In virtù di questo quarto successo consecutivo il Como sale all’undicesimo posto con 42 ed è matematicamente salvo, mentre il Genoa resta tredicesimo a quota 39. Nel prossimo turno i lombardi saranno impegnati nella trasferta del Tardini contro il Parma di sabato 3 maggio, mentre i liguri affronteranno il Milan al Ferraris nel posticipo di lunedì 5 maggio.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

