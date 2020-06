Nel giorno in cui ha festeggiato un anno di presidenza della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato del futuro di Beppe Iachini rivelando che anche il tecnico viola è stato male. “Mi ha impressionato, lavora molto, in questi mesi non e’ andato a casa, e’ rimasto a Firenze, e’ stato anche male. Ha tutto il mio supporto, io non sono sicuro al 100% di rimanere in serie A, faccio gli scongiuri. Rimanga concentrato sulla squadra e non facciamo scherzi, dobbiamo rimanere in A e progettare la prossima stagione”. Chi e’ sicuro di rimanere e’ il ds Prade’, anche lui colpito dal coronavirus. “Lo abbiamo confermato mentre stava a casa, quando stava male gli abbiamo detto di stare tranquillo. Quest’anno il mercato sara’ differente. Al momento non so neppure io chi potra’ arrivare. Un altro colpo alla Ribery? Non prometto niente, non voglio dire frottole o cose che poi non posso mantenere. Voglio

dire le cose quando sono sicure. Sicuro vorrei rimanere nella parte sinistra della classifica e non soffrire fino alla fine”. Immancabile la domanda anche sul futuro di Chiesa e Castrovilli.

“I ragazzi devono concentrarsi in vista di queste dodici partite, lasciamoli tranquilli. Se Chiesa vuole andare via puo’ farlo ma la Fiorentina dovra’ ricevere una cifra giusta. Su Castrovilli il discorso e’ diverso, ha allungato il contratto da poco, ama Firenze e vuole rimanere. Spero non mi deluda, mi piacerebbe dargli la maglia numero 10, sarebbe un onore per lui e sarebbe felice anche Antognoni”.

(ITALPRESS).