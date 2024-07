Colpi di pistola in un luogo abitato, quattro arresti a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - Quattro persone sono finite agli arresti domiciliari a Catania per aver esploso colpi di pistola in un luogo abitato. I quattro, in base a quanto ricostruito dai sistemi di sorveglianza della zona, avrebbero sparato più colpi, passandosi l'arma tra loro. Sono accusati, a vario titolo e con differenti profili di responsabilità, di detenzione, in concorso, di arma da fuoco clandestina con silenziatore inserito, ricettazione, esplosione in luogo abitato di colpi d'arma da fuoco e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. col4/gtr