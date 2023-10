Colonnine elettriche, arriva il bonus per imprese e professionisti

Colonnine elettriche, arriva il bonus per imprese e professionisti

ROMA (ITALPRESS) - Ammontano a 87,5 milioni di euro le risorse disponibili per il bonus colonnine. Imprese e professionisti potranno richiedere il contributo economico per acquistare e installare infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Con due decreti, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fissato le date di avvio della piattaforma, gestita da Invitalia, con la quale si potrà accedere al Bonus: si parte alle 10.00 del 26 ottobre con la compilazione della domanda. /gtr