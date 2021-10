MILANO (ITALPRESS) – Questa mattina, il pluricampione mondiale di nuoto pinnato, Stefano Figini, è stato insignito del Collare d’Oro al Merito Sportivo, il quale costituisce la massima onorificenza conferita agli atleti dal Coni. La cerimonia di consegna si è tenuta a Milano, presso l’Auditorium “LaVerdi”, ed è stata trasmessa in diretta televisiva Rai. Il campione varedese è stato accompagnato dal presidente Fipsas, Ugo Claudio Matteoli, e dal tecnico, Valter Cosimo Mazzei. Questo prestigiosissimo riconoscimento rappresenta, per il fortissimo atleta in forza al Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Fiamme Oro, la ciliegina sulla torta di una carriera straordinaria, nel corso della quale ha vinto praticamente tutto quello che c’era da vincere, stabilendo, per giunta, diversi record mondiali.

(ITALPRESS).