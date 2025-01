LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La ministra dell’Energia maltese, Miriam Dalli, ha incontrato il suo omologo egiziano Mahmoud Esmat per discutere delle opportunità di collaborazione tra i due paesi nel settore dell’energia rinnovabile. Entrambi hanno parlato del loro desiderio di trasformare il Mediterraneo in un hub per l’energia pulita.

“Malta ed Egitto sono nazioni amiche e insieme possiamo continuare a promuovere l’iniziativa che abbiamo lanciato a Malta attraverso MED9, affinchè il Mediterraneo diventi un hub per l’energia pulita. Entrambi i Paesi credono che aumentando la nostra collaborazione, possiamo creare opportunità economiche nel settore energetico che porteranno maggiore stabilità al Mediterraneo”, ha affermato Dalli. I due ministri hanno anche discusso di come rendere i sistemi elettrici più resilienti di fronte al cambiamento climatico e hanno condiviso informazioni su progetti futuri in cantiere, come il lavoro di Malta per costruire un secondo interconnettore che colleghi Malta alla rete energetica europea e il lavoro dell’Egitto per potenziare i suoi collegamenti con l’Europa. A questo proposito, Malta ed Egitto stanno esplorando la possibilità di un’interconnessione virtuale una volta implementati questi progetti. Durante la sua visita in Egitto, Dalli ha anche visitato varie aziende nei settori energetico, tecnologico e manifatturiero.

