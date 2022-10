ROMA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Sonny Colbrelli si ritira dal ciclismo professionistico. Ad annunciarlo il suo team, la Bahrain-Victorius. Decisivo il parere medico a cui si è sottoposto il 32enne bresciano di Desenzano, costretto a vivere con un defibrillatore sottocutaneo in seguito ad un’operazione subita per un arresto cardio-respiratorio, con perdita di conoscenza, patito lo scorso 21 marzo dopo la prima tappa del Giro di Catalogna. “Un anno fa, in questo periodo, ho trascorso le mie giornate a celebrare la vittoria più importante della mia carriera, la Parigi-Roubaix – dice Colbrelli – Non avrei mai pensato di ritrovarmi un anno dopo ad affrontare uno dei momenti più difficili che la vita mi ha messo di fronte. Ma è la mia vita di cui voglio essere grato, una vita che ho rischiato di perdere e che mi ha dato una seconda possibilità. Quella di essere qui oggi, per ricordare che sono uscito dall’Inferno del Nord da vincitore, e l’ho fatto in un modo leggendario, che rimarrà nella storia e che potrò continuare a raccontare ai miei figli. E’ a loro, alla mia famiglia e a tutte le persone a me più vicine che devo questa mia nuova vita. Da loro traggo la forza per accettare questo momento della mia carriera sportiva che mi vede rinunciare a poter aggiungere al mio palmares una vittoria in un Grande Giro o al Fiandre, il sogno di una vita”. “Rimarrò nel ciclismo con il team Bahrain Victorious, che mi è stato vicino come una seconda famiglia e mi accompagnerà in questo periodo di transizione da corridore a un nuovo ruolo che si evolverà quotidianamente – prosegue Colbrelli – Sarò un ambasciatore per i nostri partner, lavorerò a stretto contatto con il gruppo e condividerò la mia esperienza con i miei compagni di squadra”. E ancora: “Per i bambini, che mi vedono un pò come un supereroe, come l’uomo coperto di fango, prima o poi vorrei fare qualcosa. Nel frattempo avrò anche l’opportunità di essere un riferimento per il Team Bahrain Victorious e le squadre di sviluppo: Cycling Team Friuli e Cannibal U19. Nuove sfide mi aspettano e con coraggio mi preparo ad affrontarle. Voglio farlo con il sorriso sulle labbra”, conclude Colbrelli, che per continaure a gareggiare avrebbe dovuto cambiare nazionalità sportiva. Tra i suoi successi più importanti, l’ormai ex azzurro vanta anche l’oro su strada agli Europei di Trento2021 e il campionato italiano in linea a Imola2021.

