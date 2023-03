MILANO (ITALPRESS) – Campione italiano R1 nel 2018 e campione italiano junior 2021, Giorgio Cogni è il primo vincitore della serie legata al Campionato Italiano Rally Terra del Pirelli Star Rally4, con cui Pirelli ha voluto colmare l’assenza di un monomarca nel tricolore riservato alle gare sterrate. Il 27enne pilota piacentino, impegnato anche nel CIAR Sparco, si è presentato al via del Rally della Val d’Orcia anche in preparazione degli appuntamenti sterrati del massimo campionato italiano. Affiancato da Alessandro Cervi a bordo della Peugeot 208 Rally4 curata dalla VSport, Cogni si è calato nella lotta fra la dozzina di specialisti dello sterrato che si sono dati appuntamento per la prova d’apertura del CIRT 2023. Sin dalle prime battute è risultato evidente che la lotta per il successo di trofeo sarebbe stata fra lui e un efficacissimo Fabrizio Martinis.

Lo specialista di Tolmezzo ha subito fatto la lepre in un contesto meteo estremamente incerto, mentre il rivale ha scontato sui primi chilometri il debutto con la vettura sulla terra, per poi piazzare però un paio di scratch che hanno rimesso in discussione il primato per il Pirelli Star Rally4. La controreazione di Martinis non si è fatta attendere, ma il bel duello si è interrotto sulla terz’ultima prova speciale, quando Martinis è stato costretto al ritiro da un guasto. La lotta per il posto d’onore ha visto emergere il fiorentino Lorenzo Ancillotti mentre per l’ultimo gradino del podio l’ha spuntata per pochi secondi Alberto Brancadori su Davide Bartolini.

Prossimo appuntamento del CIRT sarà il 21 maggio con il Rally Adriatico ad Ancona, mentre il Pirelli Star Rally4 si prepara al secondo rally del CIAR Sparco (Rally Regione Piemonte ad Alba nel secondo weekend di aprile) e al debutto degli altri due campionati nazionali in cui il Trofeo Pirelli è presente, il Campionato Italiano Rally Asfalto e l’International Rally Cup, che avranno il primo evento nello stesso weekend del 22 aprile rispettivamente a Verona con il Rally Due Valli e a Portoferraio con il Rally Elba.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

