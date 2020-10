Si è svolto nei giorni scorsi l’evento internazionale organizzato da TED sul tema Climate Action. Oltre 50 esperti a livello mondiale si sono interrogati sulle azioni pratiche da avviare per salvaguardare il pianeta e i suoi abitanti. Dal 10 al 18 ottobre si sono svolte anche iniziative locali in diverse città italiane.

Countdown è un’iniziativa globale promossa e organizzata da TED in collaborazione con la coalizione Future Stewards. Che mira a sostenere e accelerare la realizzazione delle possibili soluzioni contro la crisi climatica, trasformando le idee in azioni concrete. L’obiettivo del progetto, che verrà lanciato a livello mondiale oggi con un evento digitale, è quello di contribuire in particolare alla costruzione di un futuro migliore per la società. Promuovendo pratiche che abbiano come focus la riduzione delle emissioni di gas serra del 50% entro il 2030, un primo fondamentale traguardo per un pianeta più sicuro e più pulito.

Mentre i singoli eventi italiani sono stati curati dagli organizer TEDx di ogni città coinvolta, l’intero progetto globale TED Countdown è stato pensato, progettato e curato dall’italiano Bruno Giussani, global curator e direttore europeo della fondazione americana, molto vicino alla community italiana TEDx, esperto di economica e politica, è considerato dalla rivista Wired UK uno dei 100 personaggi più influenti in Europa.

La Community TEDx Italiana si impegna per l’ambiente anche con un’azione concreta: ridurre le emissioni di CO2 prodotte dagli eventi Countdown locali. Infatti, grazie al progetto ambientale “Regala Un Albero”, verrà piantato in Calabria nella Sila Piccola, in provincia di Cosenza, un boschetto Countdown Italia che assorbirà 50 tonnellate di CO2.

