MILANO (ITALPRESS) – “Le politiche milanesi” sulla mobilità “dipendono dall’osservazione di quello che succede nelle grandi città internazionali. Per questo, per un altro mandato, ho accettato di essere vicepresidente di C40. Voglio essere lì affianco ad altri sindaci, a rubare qualche buona idea, osservare tendenze, costruire politiche comuni”. Lo ha annunciato il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo al Forum sulla mobilità che si sta svolgendo in Sala Alessi a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano. Il C40 ‘Cities Climate Leadership Group’ è un gruppo di 97 città in tutto il mondo attivo sui temi della lotta al cambiamento climatico.

