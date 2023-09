Clavarino “Nei prossimi due anni 100 milioni per le rinnovabili”

Clavarino “Nei prossimi due anni 100 milioni per le rinnovabili”

ROMA (ITALPRESS) - "Per i prossimi due anni, il mio impegno minimo sarà investire 100 milioni" per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Lo afferma l'imprenditore Amedeo Clavarino, founder e presidente di SOS Planet, intervistato da Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. xi2/sat/mrv