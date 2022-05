ROMA (ITALPRESS) – “Fallimentare la mia segreteria se durante il mio mandato non riusciremo a varare una legge sulla cittadinanza per i figli degli immigrati pienamente scolarizzati in Italia. E’ l’impegno che riconfermo e rilancio al Congresso di Demos”. così su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).

