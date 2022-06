ROMA (ITALPRESS) – “Sono orgoglioso del fatto che il Piemonte sia una delle cinque regioni italiane su cui il governo Draghi intende investire sulle politiche dell’idrogeno, abbiamo presentato la candidatura, siamo stati scelti, il Piemonte è una realtà che ha necessità di convertire la propria industria automobilistica tradizionale nelle fonti rinnovabili”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine della cerimonia di firma dei protocolli di intesa tra governo e Regioni per l’avvio dei Progetti bandiera del Pnrr. “Abbiamo le carte in regola per investimenti che per noi vogliono dire recuperare aree dismesse ma soprattutto nuova occupazione” ha aggiunto “c’è un passaggio obbligato dal motore termico al motore elettrico rischia di lasciare per strada tanti lavoratori che abbiamo il dovere di occupare, l’idrogeno può essere la loro nuova occupazione”.

– Foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

