Cirio “Piemonte hub riciclo e recupero automotive con Stellantis”

"Per Torino e il Piemonte, oltre alla produzione, c'è la possibilità di essere competitivi con Stellantis per diventare un hub del recupero e del riciclo delle automobili". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in Comune a Torino al termine del vertice con Davide Mele, deputy chief Emea di Stellantis. xb2/fil/gsl