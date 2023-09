ROMA (ITALPRESS) – “La tragedia di Brandizzo è una ferita che colpisce la nostra regione, le vittime erano tutte piemontesi, dobbiamo continuare ad impegnarci sul tema della sicurezza sul lavoro, dobbiamo fare sempre di più e come ha ben detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, morire sul lavoro non è accettabile in un contesto di convivenza civile”. Lo ha detto Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte, a margine della conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del “Festival delle Regioni e delle Province Autonome”. “Tutti insieme dobbiamo continuare ad impegnarci” ha aggiunto “apprezziamo il fatto che il governo abbia voluto non solo essere presente ma anche certificare il proprio impegno di garantire sempre di più attenzione in questa direzione”.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).