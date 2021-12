Cirio “Favorevole a test Covid per chi arriva da Paesi Ue”

Cirio “Favorevole a test Covid per chi arriva da Paesi Ue”

"Sono favorevole ad irrigidire i controlli per l'ingresso in Italia decisi dal Governo". Così Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte, commenta l'ordinanza del ministro alla Salute Roberto Speranza che da domani a fine gennaio introduce l'obbligo del test anti-Covid per chi arriva dai Paesi della Ue parlando a margine della commissione intergovernativa sulla ferrovia Torino-Lione. jp/mgg/red