Ciocca “L’Ue si occupi di imprese e famiglie, non di singoli Stati”

"L’Unione europea non dovrebbe occuparsi della politica dei singoli Stati, ma dei temi che riguardano le imprese e le famiglie". Lo ha detto l'eurodeputato della Lega Angelo Ciocca dopo la discussione in plenaria sullo stato di diritto in Ungheria. xf4/sat/gtr