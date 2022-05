ROMA (ITALPRESS) – L’Italia ha sfiorato l’en plein nella prima giornata dell’Europe Triathlon Championships, che è iniziato oggi ad Olsztyn (Polonia). Tutti e tre gli junior azzurri in gara tra gli uomini – Fiorenzo Angelini, Euan De Nigro e Miguel Espuna Larramona – si sono qualificati per la finale A che si disputerà domani alle 16.35 e identico risultato è stato ottenuto da Myral Greco e Matilde Locatelli tra le donne, che saranno in gara nella finale A che partirà alle 13.45. Sara Crociani disputerà invece la finale B, in programma alle 11.25. Tra gli uomini, Angelini si è piazzato al quinto posto nella sua semifinale, vinta dal francese Leo Fernandez; Miguel Espuna Larramona ha invece concluso la sua prova di qualificazione, vinta dal britannico Osiano Perrin, in ottava posizione; mente Euan De Nigro, nella terza semifinale vinta dal tedesco Fabiano Schonke, si è piazzato in nona posizione. Tra le donne, Myral Greco ha conquistato il terzo posto nella semifinale che ha visto la vittoria della slovacca Margherita Vrablova; Matilde Locatelli ha chiuso al sesto posto nella frazione vinta dalla svedese Tilda Mansson e Sara Crociani si è piazzata al quattordicesimo posto nella semifinale vinta dalla tedesca Jul Behrens.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

