Cimbali Group, Bracesco “Il mondo del caffè è sempre più segmentato”

MILANO (ITALPRESS) - "La nostra strategia si basa sul concetto di soluzione, in termini di prodotti e servizi, per massimizzare il valore per i nostri clienti". Lo dice Enrico Bracesco, Group Managing Director di Cimbali Group, a margine della presentazione del rebranding del gruppo, a Host 2023. xm4/sat/gsl