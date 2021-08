TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Medaglia d’oro per l’Italia del ciclismo su pista nell’inseguimento di squadre. Gli azzurri (Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan) hanno battuto la Danimarca. L’Italia ha migliorato ancora il record del mondo realizzato ieri in semifinale, chiudendo in 3’42″032.

“Credevo che restasse un sogno, invece si e’ avverato. Dovevo fare vedere ai ragazzi che ci

credevo, ma non sapevo cosa aspettarmi. Quello che abbiamo fatto in questi due giorni ha fatto venire le gambe molli ai nostri avversari. Quando Pippo e’ andato avanti ci ho creduto e abbiamo vinto” ha detto il ct azzurro Marco Villa dopo l’oro azzurro nel quartetto nell’inseguimento a squadre.

(ITALPRESS).