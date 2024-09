PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Fabrizio Cornegliani ha vinto la medaglia d’oro nella crono su strada H1 di ciclismo ai Giochi Paralimpici di Parigi2024. Si tratta della seconda medaglia azzurra di giornata, dopo l’argento di Luca Mazzone. Cornegliani ha chiuso in 34:50.45 la gara sul circuito di Clichy-sous-bois, lasciandosi alle spalle il belga Maxime Hordies, argento in 35:11.13 e il sudafricano Nicolas Pieter du Preez, bronzo in 36:07.05. Il 55enne azzurro, alla sua seconda partecipazione ai Giochi, si laurea così campione paralimpico dopo l’argento già conquistato a Tokyo 2020. “E’ una vita che inseguo questo obiettivo. Sono uno sportivo da sempre, da che ho memoria corro contro il tempo. Ho iniziato con l’atletica e finisco con il ciclismo. Oggi mi sono finalmente tolto quella maledizione dell’argento che mi perseguitava da tempo: l’oro era sempre a un pizzico e non riuscivo a raggiungerlo, ma stavolta ce l’abbiamo fatta”, ha detto l’azzurro in zona mista. “Adesso prendiamo fiato. Fra 15 giorni abbiamo un Mondiale, quindi non è ancora il momento di rilassarsi”, ha concluso.

– Foto CIP/Luca Pagliaricci –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]