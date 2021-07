Ciclismo, Caruso “Esperienza comunque positiva”

"Non si puo' parlare di sfortuna, e' andata cosi' e bisogna accettarlo, archiviando un'esperienza che resta per noi positiva". Damiano Caruso commenta cosi' da Casa Italia a Tokyo la prova in linea di ciclismo dei Giochi Olimpici. pal/gm