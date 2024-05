Cibus, Di Giammarco “Bauli punta su innovazione e differenziazione”

PARMA (ITALPRESS) - "Siamo in un momento importante di cambio strategico per l'azienda: stiamo crescendo sia a livello internazionale, in mercati, sia a livello di prodotti portando innovazione, seguendo le tendenze del consumatore". A dirlo Fabio Di Giammarco, amministratore delegato del Gruppo Bauli, in un'intervista all'Italpress in occasione di Cibus 2024. col/fsc/gtr