Ufficialità, colpi di scena e trattative saltate nell’ultima e intensa giornata di mercato. Emre Can saluta la Juventus e la Serie A e vola in Germania al Borussia Dortmund. Nelle ultime ore della finestra invernale i bianconeri hanno ufficializzato la cessione del centrocampista tedesco in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Saluta Torino anche Pjaca che si accasa all’Anderlecht, società belga che proprio quest’oggi ha chiuso il passaggio del giovane Saelemaekers al Milan. I rossoneri, oltre ad aver chiuso il colpo del classe 1999, hanno richiamato Laxalt dal prestito dal Torino a causa dell’affare Robinson saltato col Wigan. Nessun acuto dell’ultimo giorno per Inter, dopo i colpi Young, Moses, Eriksen e Satriano, e per il Napoli dopo gli affari Demme, Lobotka, Rrahmani e Petagna (questi ultimi due per l’estate). Nessuna novità nemmeno sul fronte Mertens con il belga che dunque potrebbe rinnovare. Amrabat, obiettivo dei partenopei, invece si trasferisce alla Fiorentina ma rimane in prestito al Verona. Viola scatenati sul mercato con il doppio colpo Kouame-Agudelo dal Genoa oltre a Duncan dal Sassuolo. Tanti i movimenti anche per tutti gli altri club di Serie A: il Cagliari e la Spal chiudono lo scambio Cerri-Paloschi con i ferraresi che si assicurano anche le prestazioni di Castro mentre i rossoblù sostituiscono il “Pata” con Gaston Pereiro, ufficiale quest’oggi dal Psv. Chi potrebbe salutare il nostro campionato è Gervinho, ora in totale rottura col Parma. L’ex Roma potrebbe infatti partire per l’Al-Sadd, una possibile mossa che ha costretto i crociati a virare su Caprari per l’attacco oltre all’acquisto di Regini per la difesa. La Sampdoria si assicura La Gumina mentre il Genoa ufficializza Parigini, poi girato in prestito alla Cremonese, e Iago Falque tenendosi stretto Criscito, a lungo corteggiato dalla Fiorentina. Sfuma invece l’affare Iturbe. La delusione dell’ultimo giorno riguarda certamente la Lazio che fino alle ultime ore ha provato ad assicurarsi Giroud dal Chelsea. Ma Lampard, tecnico dei Blues, ha chiarito che senza alternative l’attaccante francese mai avrebbe lasciato Londra. Il Verona prende Eysseric, la Roma saluta Nzonzi (direzione Rennes) e Paz dal Bologna passa al Genoa, infine il duo Matri-Magnani ritorna al Sassuolo dopo aver interrotto l’avventura al Brescia.

(ITALPRESS).