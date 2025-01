ROMA (ITALPRESS) – Sigilli a Roma per un albergo, in via del castro Pretorio, che su ordine del Questore resterà chiuso per i prossimi sette giorni. A rilevare le irregolarità poi riscontrate sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, in collaborazione con i colleghi della Divisione Amministrativa della Questura. Dai riscontri effettuati dai poliziotti, nel corso di un mirato controllo amministrativo, è emersa, infatti, la presenza di una persona sprovvista di documenti di identificazione, trovata in possesso di due coltelli a serramanico e peraltro già nota per precedenti di polizia a suo carico. Dai successivi approfondimenti effettuati sulla struttura tramite il portale “Web Alloggiati” della Questura di Roma, è stato inoltre riscontrato come il titolare non avesse mai, fino a quel momento e in alcun modo, comunicato all’autorità di Pubblica Sicurezza la presenza della persona fermata dagli agenti.

Alla luce di quanto è emerso, il Questore di Roma, esaminata la documentazione, ha adottato un provvedimento con il quale ha ordinato l’immediata sospensione per sette giorni della licenza con conseguente chiusura dell’attività. Sono stati gli stessi agenti della Divisione Amministrativa e Sociale ad apporre i sigilli alla struttura ricettiva.

– foto ufficio stampa Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

