VENEZIA (ITALPRESS) – Un mese in tour in laguna per veicolare il messaggio dell’importanza della prevenzione per sconfiggere il tumore al seno. Si è concluso ieri, domenica 30 ottobre, il viaggio del Vaporetto Rosa a Venezia, che ha accompagnato, per questa occasione, il “Corteo in Rosa” organizzato dalla Remiera Pellestrina in collaborazione la Pro Loco di Lido e Pellestrina. In rappresentanza dell’Amministrazione comunale è intervenuta la presidente del Consiglio Ermelinda Damiano. Numerose le imbarcazioni e le Remiere presenti, alle quali si è aggiunto il dragone della Pink Lioness in Venice e Pink Fire. Con Damiano, hanno partecipato anche il vicesindaco Andrea Tomaello, il consigliere delegato ai Rapporti con le isole, Alessandro Scarpa Marta e la consigliera di Municipalità del Lido Marina Faraguna. Ha preso parte all’evento anche l’onorevole Martina Semenzato.

All’iniziativa sono intervenute diverse personalità che hanno lavorato all’organizzazione del calendario degli oltre 80 eventi che hanno caratterizzato, a Venezia, l’Ottobre Rosa, mese mondiale dedicato alla prevenzione del cancro al seno. Tra loro Carlo Pianon, presidente Lilt Venezia, Rachele Sacco, in rappresentanza di Alilaguna ideatrice del Vaporetto Rosa, Nicoletta Oniga, per Avapo Venezia e Piero Rosa Salva, amministratore delegato di Vela Spa. “Sono felice orgogliosa per la giornata di oggi e per tutti gli appuntamenti che la nostra città ha saputo organizzare in questo mese. Insieme ci siamo fatti ambasciatori di un grande messaggio, che dobbiamo continuare a ripetere e ricordare: la prevenzione è vita. Da parte dell’Amministrazione comunale va il ringraziamento per la sensibilità dimostrata e per il supporto che avete dato e continuerete certamente a dare per questa campagna”, ha dichiarato la presidente Damiano.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

(ITALPRESS).