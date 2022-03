PALERMO (ITALPRESS) – “In questi mesi potevamo far meglio la

partita con la Bulgaria, con la Svizzera meritavamo di vincere”.

Lo ha detto il difensore e capitano della nazionale, Giorgio

Chiellini, in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera in vista della sfida di domani contro la Macedonia del Nord, valida per la semifinale delle qualificazioni playoff ai mondiali di Qatar 2022. “Rivedere l’Italia di Wembley? Ci vuole umiltà, tanti giocatori della Macedonia li conosciamo, sappiamo non sarà una sfida semplice. Dovremo essere noi stessi. Personalmente sto bene, mi sono allenato bene. Sono riuscito a recuperare e lavorare bene, sono felice di esserci” ha detto il capitano azzurro. “Spero di chiudere con un Mondiale in bellezza” ha aggiunto. “C’è grande attesa e grande entusiasmo in città. Sarà una bella partita, dobbiamo solo fare quello che sappiamo. Dobbiamo solo pensare a domani”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com