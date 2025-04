MILANO (ITALPRESS) – “Sono per la prima volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand”. Ad annunciarlo su Instagram Chiara Ferragni. “E’ la scelta di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare, senza più far finta che tutto vada bene quando non va. E’ assumersi il peso e la bellezza di guidare, decidere, cambiare. E’ essere libera per la prima volta nel portare avanti il mio brand e il mio nome”, aggiunge. “Congratulazioni Chiara, ti comunico che da questo momento hai il 99% della società che ha il tuo brand”, è il messaggio che l’influencer ha condiviso sui social.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).