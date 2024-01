Chef Max Mariola apre il ristorante a Milano, gente in coda per...

Chef Max Mariola apre il ristorante a Milano, gente in coda per ore

MILANO (ITALPRESS) - L'inaugurazione del nuovo ristorante di Max Mariola in Brera a Milano è stata un successo, con file interminabili di gente rimasta in coda per ore. Mariola è uno chef romano molto popolare soprattutto sul web, per i suoi video e per la sua collaborazione con il Gambero Rosso Channel. eb/mgg/gtr