Sarà lo sloveno Lavko Vincic a dirigere Napoli-Braga, in programma martedì sera alle ore 21 allo stadio Maradona e valevole per la sesta giornata del girone C di Champions League. I suoi assistenti saranno i connazionali

Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Quarto ufficiale

David Smajc. Al Var Nejc Kajtazovic, mentre l’olandese Rob Dieperink sarà l’assistente video.

Sarà, invece, lo svizzero Sandro Scharer ad arbitrare Inter-Real Sociedad, valevole per la sesta giornata del girone del girone D, in programma martedì alle ore 21 a San Siro. I suoi assistenti saranno Bekim Zogaj e Jonas Erni, connazionali come il quarto ufficiale Lionel Tschudi e l’arbitro al Var Fedayi San. L’assistente video sarà il francese Benoìt Millot.

