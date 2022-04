BOLOGNA (ITALPRESS) – Le Fiamme Gialle a un anno dalla prematura scomparsa del Campione di canottaggio Filippo Mondelli, avvenuta il 29 aprile 2021, hanno deciso di organizzare la “Challenge Filippo Mondelli”, una gara promozionale online di Indoor Rowing per ricordarlo e, allo stesso tempo, per raccogliere fondi da devolvere all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Mondelli non ha mai mollato davanti alle difficoltà, ha lottato per tutti gli straordinari traguardi che ha raggiunto sia nel canottaggio, lo sport che lo ha reso grande agli occhi del mondo grazie alla medaglia d’oro conquistata in “quattro di coppia” al Campionato del Mondo di Poznan nel 2018, sia nella vita dove per tutti è sempre stato il “gigante buono”, una persona vera e leale. L’ultimo importante riconoscimento lo ha ricevuto da tutto lo sport italiano il 13 aprile 2021, quando è risultato essere il più votato tra i candidati diventando, così, membro del Consiglio Nazionale del Coni. La competizione benefica, organizzata insieme alla Beat It Indoor Rowing Onlus, con il patrocinio della Federazione Italiana Canottaggio e l’ausilio di Concept 2 Italia, è aperta a tutti, agonisti e non, dagli Under 12 fino ad arrivare agli Over 80. Si disputerà sulla distanza di 500 metri e chiunque, in ogni angolo del mondo dispone di un remoergometro, potrà partecipare. Per iscriversi basta cliccare sul link https://forms.gle/6Sh5ThjWnsJoieieA e compilare il modulo entro le ore 24 del 23 aprile 2022. La tassa di iscrizione, a tutti gli effetti una donazione, sarà libera a partire da 10 euro e dovrà essere versata con bonifico bancario intestato a BEAT IT INDOOR ROWING al seguente IBAN: IT89L0873501600049000490934. Per confermare l’iscrizione basterà inviare la ricevuta del bonifico all’indirizzo mail iosonofilippo2022@gmail.com. Dal 24 al 29 aprile, sei giorni di tempo per la prova al remoergometro e inserire il risultato al link https://forms.gle/PZeyagBD6LvuP4Dt9 e inviare la foto del monitor all’indirizzo mail iosonofilippo2022@gmail.com. Al termine della competizione i risultati saranno pubblicati sui siti web: www.fiammegialle.org , www.canottaggio.org , www.worldrowing.com e www.concept2.it. Per ogni categoria, ai primi tre classificati sarà inviato un diploma, per gli eventuali record del mondo realizzati, saranno convalidati da Concept2. Infine per dare la possibilità a tutti di vincere un premio, tra gli iscritti sarà sorteggiata un’uscita in barca con la Campionessa Olimpica Valentina Rodini, una con la medaglia di bronzo a Tokyo 2020 Matteo Lodo e una con la medaglia di bronzo a Tokyo 2020 Giuseppe Vicino.

(ITALPRESS).

