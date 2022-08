ROMA (ITALPRESS) – Altre due medaglie per l’Italia nel nuoto artistico agli Europei di Roma. Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato l’oro nel duo misto libero totalizzando in finale 89.7333 punti. Argento alla Spagna con 84.7667, bronzo alla Slovacchia con 77.0333. Eccellente risultato anche per Linda Cerruti e Costanza Ferro, che hanno vinto la medaglia di bronzo nel duo libero. Le azzurre hanno ottenuto 91.700 punti, battute soltanto da Ucraina (oro con 94.733) e Austria (argento con 93.000). L’Italia del nuoto sincronizzato sale così a quota sei medaglie in tre giornate di gara al Foro Italico.

