Cento progetti per la Milano del futuro

Cento progetti per la Milano del futuro

MILANO (ITALPRESS) - Mille ricercatori e cento progetti per la Milano del futuro. Si tratta di Musa, il progetto nato lo scorso anno dalla collaborazione tra l'Università Bicocca, il Politecnico, la Bocconi e l'Università degli Studi di Milano, che ha l'ambizione di trasformare l'area metropolitana del capoluogo lombardo in un ecosistema di innovazione per la rigenerazione urbana. Finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con un investimento complessivo di 116 milioni di euro del Pnrr, al progetto - che vede coinvolti 26 soggetti pubblici e privati - stanno lavorando, su oltre 100 linee di attività, 973 ricercatori. fsc/gsl