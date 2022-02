Centenario Pasolini, l’omaggio di Bologna

Per i cent'anni dalla nascita a Bologna di Pier Paolo Pasolini, proprio nel 1922, dal cinque marzo prenderanno il via molte iniziative per celebrare questo importante anniversario e dureranno fino all'autunno. "Ci aspettiamo una grande festa nella città", dice Elena di Gioia, delegata del sindaco alla Cultura per Bologna. mcz/mgg/gtr