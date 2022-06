ROMA (ITALPRESS) – “Certo che si gioca troppo. I club ne hanno bisogno per pagare stipendi e premi. Però siamo arrivati al limite”. Parola di Aleksander Ceferin, 54 anni, presidente dell’Uefa dal 2016, certo che il calendario internazionale sia diventato troppo stressante. “Tutti vogliono più partite di coppa – spiega il dirigente sloveno a ‘La Gazzetta dello Sport – Nessuno rinuncia a niente. I club chiedevano dieci partite nel gruppo di Champions, saranno otto, il numero giusto. Sarebbero più utili campionati a 18 squadre, ma i presidenti non sono d’accordo. Dovrebbero capire che due coppe nazionali sono troppe”. Tra Uefa e i tre presidenti di Superlega non c’è dialogo: “Con Agnelli niente. Ho incontrato Perez e ho rispettato il protocollo. Non posso pretendere che l’Uefa sia mia proprietà. In finale a Parigi eravamo accanto, mi sono congratulato, ma questo è tutto. Quale che sia la decisione della Corte Ue, non cambia niente: il progetto è morto perchè nessuno vuole partecipare”. Quest’anno la Roma ha vinto la prima Conference, da tanti considerato un torneo ‘inutilè: “Certi ‘genì dicevano: ‘Perchè questa coppa inutile!’. Quando s’è visto che Roma e Feyenoord erano da finale di Europa League, gli stessi ‘genì hanno protestato perchè la finale era in uno stadio piccolo… Un genio vero, Josè Mourinho, era commosso quando l’ho sentito”. I giallorossi conquistano un trofeo continentale, l’Italia l’Europeo, ma per gli azzurri niente Mondiale: “Il calcio europeo è più equilibrato. Gli infortuni, la condizione, un errore, e sei fuori. Qualificarsi è dura: l’Italia ha tirato cinquanta volte, la Macedonia del Nord uno. Ma rinascerete presto. L’Euro 2032 a rischio? Non c’è uno stadio che possa ospitare una finale di Champions. Incredibile. La Turchia è un rivale forte. Ho parlato tanto con Gabriele (Gravina, ndr), ma credo che anche governo e municipalità abbiano capito il valore di un Europeo. Sugli stadi servono garanzie forti prima”. Detto che il suo Pallone d’Oro è Benzema, Ceferin si sofferma anche sugli arbitri: “Il designatore Rosetti sta facendo un lavoro fantastico. Benissimo anche all’Europeo. Bene l’uso moderato della Var. Aiuta più di quanto pensassi. Il challenge? Non serve, si verifica già tutto, porterebbe confusione. Il gioco è un flusso, potrebbe essere usato per fermare un’azione. Basta perdite di tempo: l’arbitro punisca subito e aumenti i recuperi. Niente tempo effettivo». Ceferin, infine, svela di essere pronto per le presidenziali del 2023: “Mi ricandido, ho già ricevuto 48 lettere di appoggio su 55 federazioni in una settimana”.

– foto Image –

(ITALPRESS).

