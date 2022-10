Cdp, Scannapieco “Vicini a imprese e pubbliche amministrazioni”

"Mai come in questo momento abbiamo bisogno di prossimità, di sederci a fianco delle imprese per trovare soluzioni finanziarie, e a fianco delle pubbliche amministrazioni perché c'è un processo di spesa alimentato dal Pnrr per cui dobbiamo unire le forze per fare presto e fare bene”, ha detto l'Ad di Cassa depositi e prestiti. xb8/ads/gsl