ROMA (ITALPRESS) – Nello stesso weekend del Grand Prix di fioretto a Torino, si dividerà tra Heidenheim per gli uomini e Barcellona per le donne la Coppa del Mondo di spada. Saranno 24 in tutto, equamente divisi tra la tappa maschile in Germania e quella femminile in Spagna, gli azzurri del CT Dario Chiadò in pedana. In entrambi gli appuntamenti sono previste sia gare individuali che prove a squadre. Da giovedì 6 a sabato 8 febbraio gli spadisti saranno impegnati a Heidenheim. Nella “classica” tedesca di Coppa del Mondo di spada maschile saranno in pedana nell’individuale Davide Di Veroli (fresco reduce dal bronzo nel GP di Doha), Filippo Armaleo, Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Cuomo, Luca Diliberto, Matteo Galassi e Simone Mencarelli. La prima giornata sarà dedicata a gironi e turni preliminari, venerdì 7 spazio al tabellone principale per l’assegnazione delle medaglie. Sabato 8 chiusura con la prova a squadre in cui l’Italia schiererà il quartetto composto da Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani e Giacomo Paolini. La spedizione azzurra in Germania sarà guidata dal Commissario tecnico Dario Chiadò, affiancato dai maestri di staff Enrico Di Ciolo e Alessandro Bossalini, con il supporto del fisioterapista Maurizio Iaschi.

Da venerdì 7 a domenica 9 febbraio, invece, tornerà a Barcellona la spada femminile. Lì, nella tappa di Coppa del Mondo in Catalogna, esattamente un anno fa (ri)cominciò la scalata delle spadiste italiane verso l’oro olimpico: con il successo in Spagna, infatti, il team azzurro blindò la qualificazione per i Giochi di Parigi e iniziò l’assalto al vertice del ranking internazionale, che sarebbe stato preludio prima al titolo europeo e poi al trionfo a Cinque Cerchi del Grand Palais. Per la gara individuale – che inizierà con le qualificazioni del venerdì e vivrà poi il tabellone principale sabato 8 febbraio – saranno in pedana le olimpioniche Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani, Lucrezia Paulis (sul podio lo scorso weekend in Qatar), Gaia Traditi, Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Alice Clerici e Carola Maccagno. Domenica 9 la gara a squadre, in cui l’Italia sarà rappresentata da Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e Giulia Rizzi. Lo staff tecnico che condurrà le spadiste a Barcellona sarà formato dai maestri Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota, con il supporto della fisioterapista Veronica Balzano.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]