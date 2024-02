LIMA (PERU’) (ITALPRESS) – Nella prova di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Lima la migliore delle azzurre è Rossella Gregorio che si è classificata in decima posizione. La prova di Rossella Gregorio è iniziata con il successo nel derby tricolore contro Michela Battiston nel tabellone delle 64 con il punteggio di 15-11. L’atleta del Centro Sportivo Carabinieri si è poi imposta nel turno delle 32 contro la bulgara Hramova grazie al 15-9 finale. Lo stop per la salernitana classe ’90 è arrivato negli ottavi di finale contro la numero 1 del mondo, la greca Gkountoura per 15-4. Stop nel turno delle 32 per Chiara Mormile, Rebecca Gargano e Claudia Rotili che hanno chiuso la loro prova rispettivamente in 19^, 23^ e 25^ posizione in classifica. Così le altre azzurre oggi: 35^ Martina Criscio, 49^ Eloisa Passsaro e 52^ Michela Battiston.

Domani la terza ed ultima giornata di gare. A Lima si disputerà la prova a squadre che darà punti fondamentali per la qualifica olimpica per Parigi 2024. L’Italia del ct Nicola Zanotti salirà in pedana con il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile ed Irene Vecchi. L’esordio per le azzurre negli ottavi di finale contro la Cina alle ore 17.15 italiane.

