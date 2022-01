TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – La tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile e femminile a Tbilisi, in Georgia, si è conclusa oggi con le due gare a squadre che hanno visto l’Italia chiudere – rispettivamente – al quarto e al quinto posto. Nella prova degli uomini il CT Gigi Tarantino schierava due reduci dell’argento olimpico di Tokyo, Enrico Berrè e Luca Curatoli, con Dario Cavaliere e Matteo Neri. Gli azzurri avevano battuto prima il Kazakistan per 45-27 e poi la Francia con il punteggio di 45-42. In semifinale, però, è arrivato lo stop contro la Germania con il risultato di 45-43. Anche nel match per il terzo gradino del podio l’Italia è stata in corsa fino all’ultimo ma è uscita sconfitta dalla Russia per 45-40, concludendo così al quarto posto la prima gara a squadre della stagione.

Quinta piazza invece per il team delle donne, composto da Rossella Gregorio, reduce dall’ottimo terzo posto di ieri nella gara individuale, Sofia Ciaraglia, Chiara Mormile e Mariella Viale. L’Italia della sciabola femminile, dopo aver superato la Gran Bretagna 45-33, si è arresa alla Spagna per 45-37 nel match dei quarti di finale. Dirottate al tabellone dei “piazzamenti”, le azzurre hanno sconfitto prima l’Ungheria con il punteggio di 45-43 e poi la Bulgaria per 45-23 conquistando così il quinto posto finale. In entrambe le prove, sia tra gli uomini che tra le donne, in Georgia a vincere è stata la Korea.

(ITALPRESS).

