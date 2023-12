ORLEANS (FRANCIA) (ITALPRESS) – Otto sciabolatori azzurri al tabellone principale del GP di Orleans. Ai “top 16” al mondo Luigi Samele, Michele Gallo e Luca Curatoli, già qualificati per diritto di ranking, si sono aggiunti anche Pietro Torre, Mattia Rea, Enrico Berrè, Giovanni Repetti e Dario Cavaliere, andando così a completare il plotone del ct Nicola Zanotti che sarà in pedana sabato, nella giornata clou del primo Grand Prix di sciabola della stagione. Oggi sulle pedane francesi è bastata una perfetta fase a gironi a Pietro Torre e Mattia Rea per staccare subito il pass e “raggiungere” Samele, Gallo e Curatoli tra i migliori 64. Dopo il tabellone preliminare, poi, sono approdati agli assalti del sabato anche Enrico Berrè (che ha battuto nel derby azzurro Francesco Bonsanto), Giovanni Repetti e Dario Cavaliere. Out nel turno dei 128 Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio e Marco Mastrullo. Domani dalle ore 11 a Orleans la fase a gironi e il tabellone preliminare ad eliminazione diretta della prova di sciabola femminile. Sabato la giornata “clou” con le fasi finali delle due gare di questo primo GP FIE della stagione (in cui sono in programma solo competizioni individuali).

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

