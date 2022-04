TAUBER (GERMANIA) (ITALPRESS) – Non c’è solo la splendida tripletta dei fiorettisti a Plovdiv nel sabato italiano di Coppa del Mondo: Erica Cipressa ha infatti conquistato uno splendido terzo posto nella prova del circuito iridato di fioretto femminile a Tauber, in Germania. Un grandissimo risultato per l’atleta di Mogliano, portacolori delle Fiamme Oro, arrivato in coda una giornata speciale per il fioretto azzurro. Mentre in Bulgaria si consumava il super tris con Alessio Foconi vincitore davanti a Daniele Garozzo e a Tommaso Marini, anche sulle pedane tedesche è arrivato il “blitz” di Erica: bronzo prezioso, pure con il rammarico per la semifinale persa 15-13 contro la francese Anita Blaze dopo un’entusiasmante rimonta solo sfiorata. La Cipressa aveva conquistato la certezza del podio battendo 15-13 la canadese Guo. Precedentemente, invece, la fiorettista veneta aveva vinto all’ultima stoccata, per 15-14, il derby italiano contro Alice Volpi. Sul podio Erica Cipressa ma notizie importanti anche da Arianna Errigo che due settimane dopo Belgrado si consolida tra le “top 8”: una sola stoccata, stavolta, è mancata alla lombarda dei Carabinieri per entrare in zona medaglia, a causa del 15-14 con cui l’ha spuntata nei quarti di finale la statunitense Lee Kiefer, poi vincitrice della prova.

Per “Ari” Errigo, comunque, un buon sesto posto, nona piazza per Alice Volpi, seguita da Martina Favaretto (13^) e Olga Rachele Calissi (15^). Stop nel tabellone da 32 per Martina Batini (17^), Anna Cristino (25^) e Camilla Mancini (30^), mentre precedentemente si erano fermate Francesca Palumbo, Elena Tangherlini, Martina Sinigalia e Marta Ricci. La tappa tedesca di Coppa del Mondo per le fiorettiste a Tauber si chiuderà poi domani, quando andrà in scena anche la prova a squadre in cui l’Italia schiererà Alice Volpi, Arianna Errigo, Erica Cipressa e Martina Favaretto. E sempre domani al Cairo sarà la giornata clou del Grand Prix di spada maschile e femminile. Oggi di scena i turni preliminari per le spadiste: saranno dieci le italiane domani nel tabellone dei 64. Alle già qualificate – per diritto di ranking – Federica Isola, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio si sono infatti aggiunte anche Beatrice Cagnin, Roberta Marzani, Giulia Rizzi, Alessandra Bozza, Marta Ferrari e Gaia Traditi. Roberta Marzani e Beatrice Cagnin hanno conquistato l’accesso alla giornata di domani subito dopo la fase a gironi, mentre le altre azzurre hanno affrontato il tabellone preliminare.

Giulia Rizzi ha battuto 15-8 la svizzera Kim Jasmin Buech, Alessandra Bozza ha superato 15-9 la tedesca Victoria Hide, Marta Ferrari ha vinto all’ultima stoccata 15-14 sulla spagnola Ines Garcia Rodriguez e Gaia Traditi ha sconfitto 15-10 la portacolori di Hong Kong Wai Ling Chan. Domani si svolgerà la fase clou sia della gara femminile che di quella maschile, alla quale si sono qualificati ieri otto azzurri: Andrea Santarelli, Federico Vismara, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Filippo Armaleo, Simone Mencarelli ed Enrico Piatti.

(ITALPRESS).

