Il prossimo sarà un fine settimana ricco di appuntamenti di scherma. Occhi puntati su Kazan e Il Cairo, dove si svolgeranno in contemporanea le tappe del circuito di Coppa del Mondo di fioretto femminile e maschile, gare che rivestono un grande valore a livello internazionale, perché saranno le ultime occasioni in cui sarà possibile conquistare punti utili per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Entrambe le squadre di fioretto italiane hanno già ottenuto il pass a cinque cerchi, ma in ottica azzurra l’importanza di questi eventi sarà legata soprattutto all’acquisizione di ulteriori punti che serviranno per avere il miglior piazzamento possibile nel tabellone della gara olimpica. A Kazan, nella tappa femminile, scenderanno in pedana 12 azzurre: Martina Batini, Arianna Errigo, Elisa Di Francisca e Alice Volpi, che saranno le quattro atlete impegnate anche nella prova a squadre e che accedono di diritto al main draw, Elisabetta Bianchin, Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia ed Elisa Vardaro.

Le gare avranno inizio venerdì 21 alle ore 9 (ora italiana) con la fase preliminare, mentre i primi assalti del tabellone avranno inizio sabato alle ore 8 (ora italiana). Domenica invece si svolgerà la gara a squadre con le fiorettiste in pedana a partire dalle 7 italiane. Lo staff che accompagnerà le azzurre sarà composto dal commissario tecnico Andrea Cipressa e dai Maestri Simone Piccini e Giovanna Trillini, mentre il supporto medico sarà assicurato dalla dottoressa Valeria D’Errico e dalla fisioterapista Federica Balbi.

A Il Cairo, invece, sono in programma le gare di fioretto maschile che vedranno la partecipazione di 12 azzurri. Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo (che sono già ammesso al main draw), Giorgio Avola, Guillaime Bianchi, Davide Filippi, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista, Alessandro Paroli e Damiano Rosatelli. Venerdì alle ore 8 (ora italiana) inizieranno gli assalti preliminari, mentre le finali sono previste per sabato a partire dalle ore 14:30 italiane. La gara a squadre si svolgerà poi domenica con inizio alle ore 8. A seguire i fiorettisti ci saranno i maestri Fabio Galli, Eugenio Migliore e Filippo Romagnoli, il medico Riccardo Foti e il fisioterapista Stefano Vandini.

Alla vigilia dell’inizio delle gare, queste sono le parole del CT Andrea Cipressa: “Io sarò a Kazan a seguire le donne che stanno molto bene, sono serene per le loro gare individuali e sanno di potersi giocare le loro carte. Quello che voglio vedere più di tutto, però, è il feeling e il ritrovato equilibrio tra di loro nella gara a squadre, che mi auguro si trasformi in pedana in un risultato importante. Per quanto riguarda gli uomini – ha continuato il commissario tecnico – sono molto più curioso di vederli nell’individuale per smentire quel senso di appagamento dovuto alla qualificazione olimpica ottenuta”.

