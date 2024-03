Caveri “Open Fiber prezioso interlocutore per la Valle d’Aosta”

AOSTA (ITALPRESS) - "Oggi non si può più immaginare di avere un'attività di qualsiasi genere senza fibra ottica, ormai le procedure per ottenere i finanziamenti europei rendono indispensabile una connessione rapida. I giovani sono rimasti incuriositi da questo appuntamento. Open Fiber è per noi un prezioso interlocutore". A dirlo Luciano Caveri, Assessore della Regione Valle d'Aosta agli Affari europei, innovazione, PNRR e politiche nazionali per la montagna in occasione di un evento organizzato da Open Fiber con le scuole valdostane. col/fsc/gsl