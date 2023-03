MILANO (ITALPRESS) – E’ partito il progetto De Africa, iniziativa nata dalla collaborazione tra l’Università Cattolica del Sacro Cuore attraverso il suo Centro di Ateneo per la Solidarietà Internazionale nell’ambito delle iniziative del Centenario della sua nascita, E4Impact, la fondazione impegnata nella promozione di programmi di imprenditoria a forte impatto sociale in Africa, e l’università ugandese Martyris University. Il progetto prevede due dottorati rivolti a 90 docenti, uno in “Management and Innovation”, l’altro in “Agrisystem”. L’iniziativa è sostenuta dai fondi messi a disposizione dal Servizio della Cei per gli interventi caritativi a favore del Terzo Mondo e prevede tre edizioni dei dottorati a partire dall’anno accademico 2022/23, rivolti a docenti provenienti da diverse università di Africa e Medio Oriente che abbiano già legami con la Fondazione E4Impact, collaborazioni con l’Università Cattolica o che siano iscritti alla Federazione Internazionale delle Università Cattoliche. Le attività di ricerca e didattica si svolgono principalmente online. Per promuovere uno scambio costruttivo in presenza con i professori incaricati del coordinamento scientifico dei dottorati, dal 20 al 27 marzo, un gruppo di 15 iscritti al dottorato in Management and Innovation è presente in Italia all’interno del campus milanese della Cattolica. L’evento inaugurale si è tenuto presso la sede principale dell’Università Cattolica, aperto dal rettore Franco Anelli e moderato da Mario Molteni, ceo di E4Impact e Delegato del Rettore ai Rapporti con le Imprese dell’Università Cattolica.

Per l’occasione, tre iscritti al dottorato hanno raccontato la propria esperienza: Peter Lansana, della University of Makeni, Sierra Leone, Louisa Kemunto Manwari, della Tangaza University College di Nairobi, Kenya e Robinson Otim, della University of the Sacred Heart di Gulu, Uganda. La settimana è proseguita con momenti formativi, incontri e visite, come quella prestata nella giornata di mercoledì 22 alla sede dell’azienda bergamasca Carvico. Lì i dottorandi sono stati ricevuti da Filippo Colnaghi, consigliere del Gruppo Carvico, che ha presentato l’azienda e in particolare il progetto d’investimento di Carvico in Etiopia, e li ha guidati in una visita agli impianti produttivi. Dal 2022 Carvico è tra i partecipanti della Fondazione E4Impact.

“L’arrivo dei 15 docenti africani in Cattolica è un momento che ben rappresenta i valori in cui crediamo – ha dichiarato Mario Molteni, CEO Fondazione E4Impact -. Lo spirito di collaborazione è infatti uno degli elementi che alimenta la nostra attività, con l’obiettivo di supportare la crescita del tessuto imprenditoriale africano sia attraverso la formazione sia aiutando nuove aziende a nascere e crescere, grazie anche alle sinergie con aziende italiane che partecipano la nostra fondazione. Oggi siamo presenti in 20 Paesi africani, dove operiamo sia con le istituzioni locali che attraverso nostri Centri e Uffici presenti in Cameroon, Etiopia, Ghana, Kenya, Rwanda, Tunisia, Uganda, Zimbabwe, ai quali presto se ne aggiungeranno altri”.

