Cattani “Tanta strada da fare per raggiungere l’equità di genere”

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo una responsabilità di aiutare il Paese a ridurre le disuguaglianze. Abbiamo ancora tanta strada da percorrere per la parità di opportunità tra i sessi. Ci stiamo impegnando con oltre 600 farmaci in fase di ricerca e sviluppo per essere più funzionali rispetto a fisiologia e genetica", ha sottolineato il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani.