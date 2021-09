Cattaneo: “Nucleare in Lombardia, perché no?”

Una centrale nucleare in Lombardia? "Il giorno in cui ci saranno le tecnologie che garantiscono di poterlo fare in condizioni di assoluta sicurezza perché no". A dirlo l'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo. fmo/fsc/gtr