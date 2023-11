Cattaneo “Forza Italia al Governo con una identità profonda”

TAORMINA (ITALPRESS) - "Un bellissimo appuntamento in una terra amata da Forza Italia per dire che siamo orgogliosamente al Governo con una identità profonda. Forza Italia dà credibilità e autorevolezza internazionale. Moody's ha rivisto con una prospettiva al rialzo l'economia italiana e penso che l'anima liberale che rappresentiamo sia parte di questo successo. Noi abbiamo sempre un occhio di riguardo per l'economia reale, per le imprese e anche la nostra battaglia su gli extraprofitti è stata di testa e non di pancia per dire che quel provvedimento poteva determinare la sfuducia dei mercati che avrebbe fatto poi grossi danni, peggio degli introiti che avremmo ottenuto. Il nostro lavoro va avanti, soprattutto nei mesi che ci separano dalle elezioni Europee". Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito azzurro, intervenendo a Etna 23, la due giorni di Forza Italia che si sta svolgendo a Taormina. (ITALPRESS). xe1/pc/red